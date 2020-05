Selvaggia Lucarelli è intervenuta sui social a commentare il rilascio di Silvia Romano: il post che fa discutere

La liberazione di Silvia Romano, come è facile immaginare, ha destato non poche polemiche. Tra i molti commenti relativi alla liberazione della volontaria milanese è apparso anche quello di Selvaggia Lucarelli. Nel mirino del post pubblicato dall’opinionista romana ci sarebbero di fatto i soldi del riscatto, pagati per far rilasciare la cooperante che si trovava in mano alle bande jihadiste dallo scorso novembre 2018.

Selvaggia Lucarelli: il post di fuoco

Ferma restando la priorità di salvare tutti coloro i quali si trovino nelle stesse condizioni di Silvia, la domanda è che fine faranno poi quei soldi del riscatto. Saranno destinati a finanziare organizzazioni terroristiche? O saranno usati in qualche altro modo poco lecito? C’è chi ovviamente punta il dito contro il fatto che per pagare il riscatto si usino soldi pubblici. Mentre il dibattito imperversa di ora in ora, specialmente sui social, ecco dunque spuntare su tutti l’intervento di Selvaggia Lucarelli:

Tranquilli, il riscatto l’abbiamo pagato con le sanzioni di tutti i cretini che non hanno rispettato il lockdown. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 10, 2020

Silvia Romano è stata liberata il 10 maggio 2020 a pochi chilometri da Mogadiscio, come raccontato da fonti dei servizi.

Il rilascio sarebbe avvenuto dopo una “lunga e complessa preparazione” di un’operazione dell’Aise capeggiata da Luciano Carta con i servizi turchi e somali. Nonostante l’evidente lavoro di grande professionalità, la liberazione della giovane lombarda ha però fatto scoppiare una grossa polemica sui soldi del riscatto e sul loro possibile utilizzo a fini illeciti.