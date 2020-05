La candela ha lo stesso odore di Harry Styles? Il prodotto è andato a ruba in un batter d'occhio grazie al passaparola dei fan.

Dopo la candela “Odora come la mia vagina” di Gwyneth Paltrow, a ottenere successo di vendite e a diventare prodotto sold out in poche ore è stata una candela da 10 dollari che, secondo il passaparola dei fan, avrebbe lo stesso odore di Harry Styles.

Harry Styles: la candela

In poche ore è diventata sold out la candela Cashmere Vanilla venduta sul sito Target che, secondo i fan, avrebbe lo stesso odore di Harry Styles. Sembra che il successo della candela profumata abbia a che fare con le fragranze Tonka e legno di cedro contenute al suo interno, e che sarebbero le stesse di un noto profumo sponsorizzato proprio dal leader degli One Direction.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harry Edward Styles (@dreamxharry) in data: 24 Apr 2020 alle ore 12:20 PDT



A differenza della candela di Gwyneth Paltrow (finita agli onori delle cronache per il suo nome controverso e per il suo costo da capogiro) il prezzo della candela al “profumo di Harry Styles” è di soli 10 euro, e probabilmente anche questo ha contribuito a renderlo uno dei prodotti andati a ruba più velocemente sul web.

L’ignaro Harry Styles questa volta non c’entrerebbe nulla, ma il passaparola dei fan avrebbe fatto in modo che il prodotto finisse in un batter d’occhio e secondo alcuni sarebbe proprio il caso di “ribattezzare” la candela in suo onore, così che il successo di vendita si ripresenti anche quando il prodotto venga riassortito dal sito. Ovviamente non esisterebbe nessuna conferma che la candela rispecchi davvero l’odore di Harry Styles, e lui non ha mai dato adito alle voci in merito.