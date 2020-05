Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si sono lasciati: l’annuncio

In maniera del tutto inaspettata Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno annunciato di aver deciso di lasciarsi.

In maniera del tutto inaspettata Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si sono detti addio: la coppia lo ha fatto sapere a mezzo social, affermando che la separazione sarebbe avvenuta in maniera consensuale. I due stavano insieme dal 2008 ed erano convolati a nozze nel 2012, in mezzo tanto amore e l’arrivo di due figlie: Aurora, nata nel 2011, e Diamante, nata nel 2014. Solo qualche mese fa a Le Iene, durante uno scherzo, sembrava che i due fossero intenzionati ad avere un terzo figlio e invece, a sorpresa, hanno annunciato di essersi detti addio.

Alberto Aquilani si traferirà a Firenze mentre l’attrice resterà a Roma, insieme alle loro due bambine.

L’ex coppia non ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alla rottura, e in tanti sui social credono che in ballo possa esserci addirittura un tradimento. Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani sono sempre stati discreti riguardo alla propria vita privata e hanno sempre preferito vivere la loro unione stando lontani dai riflettori. I due torneranno ancora a parlare dei motivi che l’avrebbero spinti a lasciarsi?