Chef Rubio critica Mahmood, interviene Gemitaiz

Chef Rubio si è scagliato contro Mahmood via social, e a replicare è stato il rapper Gemitaiz.

Il 15 maggio uscirà il nuovo singolo di Mahmood feat. Massimo Pericolo, Moonlight Popolare. L’uscita del brano è stata commentata via social anche da Chef Rubio, che si è attirato contro l’ira di Gemitaiz.

Chef Rubio contro Mahmood e Gemitaiz

Con un commento al vetriolo via social Chef Rubio ha ammesso che secondo lui Massimo Pericolo non sarebbe all’altezza del vincitore del Festival di Sanremo Mahmood, e ha spiegato perché: “Sarà na bomba bro. Peccato solo per quell’altro filo israeliano che non merita la tua classe ma amen. La musica deve essere libera”, ha scritto Rubio in riferimento a Massimo Pericolo. Il post ha indignato persino il rapper Gemitaiz, che a sua volta ha replicato: “Zio sei veramente uno stupido e un ignorante, questa cultura non ti riguarda. Sempre nei backstage dei concerti a mangiare la frutta. Non mi sei mai piaciuto e adesso ho la conferma che facevo bene. Vai a accende i fornelli và”.







Il post di Rubio ha sollevato numerose polemiche, ma per il momento né Mahmood né il diretto interessato hanno replicato a loro volta. Non è la prima volta che Chef Rubio solleva polemiche e indignazioni con i suoi post via social: nei giorni scorsi si è espresso anche sull’emergenza Coronavirus e sulla liberazione di Silvia Romano, e come sempre non sono mancate polemiche nei suoi confronti.