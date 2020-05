Fiorella Mannoia ha pubblicato sui social una foto di quand'era bambina: i commenti dei fan e il dettaglio che non è passato inosservato

Fiorella Mannoia si è da sempre distinta nel mondo della musica italiana per il suo particolare timbro vocale nonché per la sua grande eleganza. Indimenticabili e molto commoventi sono del resto le sue interpretazioni di brani di altri artisti suoi colleghi, che impersona sempre con grande rispetto e partecipazione. Per ben due volte, inoltre, la cantautrice romana ha conquistato il Premio della Critica al Festival di Sanremo, evento a cui ha preso parte per ben cinque edizioni.

Fiorella Mannoia, con un numero record di riconoscimenti dal Club Tenco, è stata nominata dal Presidente Ciampi come Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. È stata anche premiata con il titolo di “Cavaliere dell’Ordine del Consiglio Mondiale del Panafricanismo” nel Benin, per la sua vicinanza alla popolazione nonché alle donne africane.

Fiorella Mannoia bambina: la foto

Sempre dunque molto attiva nella vita professionale e sociale, la Mannoia appare spesso anche sul suo profilo Instagram.

Qui pubblica sovente scatti, ricordi e video di quello che le piace di più e molto altro ancora. Di recente, per esempio, ha deciso di condividere con i fan una foto di quand’era solo una bambina. “Un po’ di tempo fa” ha scritto l’artista a corredo dello scatto in bianco e nero, dove lo sguardo e i capelli ricchissimi la rendono immediatamente inconfondibile. I due dettagli non sono sfuggiti nemmeno ai suoi ammiratori, che l’hanno sommersa di complimenti e di commenti commossi.