Diletta Leotta, incidente al parco: “Sono caduta!”

Brutta caduta per Diletta Leotta: la conduttrice ha raccontato l'episodio ai fan dei social, con tanto di foto dell'incidente.

Diletta Leotta ha deciso di concedersi un pomeriggio di jogging all’aperto ma purtroppo è stata vittima di un’imprevista caduta, e si è sbucciata una gamba. La conduttrice ha ironizzato sul suo piccolo incidente con un video su Instagram.

Diletta Leotta: la caduta

Dopo oltre un mese di “allenamento casalingo” in compagnia del pugile e fidanzato Daniele Scardina, Diletta Leotta si è concessa un pomeriggio di jogging all’aperto e, purtroppo, è caduta sbucciandosi una gamba. La solare conduttrice non ha perso il sorriso e anzi, lo ha raccontato ai fan di Instagram con fare autoironico.





Caduta esclusa la conduttrice ha ricominciato a godersi gli allenamenti all’aria aperta, e finora al suo fianco è sempre stato presente il fidanzato King Toretto con cui – a sorpresa – ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus. I due si sono allenati in balcone (e per l’occasione Diletta Leotta ha sfoggiato un sensuale bikini) e nel giardino condominiale del palazzo della conduttrice, in uno dei quartieri più in di Milano. Sembra che la coppia stia vivendo la propria storia con serenità e, per la gioia dei fan, sono finalmente usciti allo scoperto.

Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 17 Mag 2020 alle ore 7:08 PDT

Dopo la rottura dal manager Sky Matteo Mammì Diletta Leotta ha deciso di vivere con estrema riservatezza la propria vita privata, ma sono in tanti a sperare che tra lei e Toretto le cose si facciano presto serie.

Dopo le prove di convivenza in quarantena i due decideranno di andare a convivere? Per il momento, sui social, ancora nessuna conferma sulla vicenda.