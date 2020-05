Pago e Miriana Trevisan potrebbero davvero tornare di nuovo insieme? Le parole dell'ex Velina mettono un punto alla questione

Ci potrebbe davvero essere un reale ritorno di fiamma tra Pago e Miriana Trevisan? I fan hanno spesso sperato di poter rivedere i due ex di nuovo insieme. La speranza è stata talmente forte da spingere qualcuno a pensare che il motivo della rottura tra i due ex gieffini possa essere stata proprio l’ex Velina. Poche ore fa, proprio Serena Enardu ha infatti voluto comunicare pubblicamente che lei e Pago si sono nuovamente allontanati dopo quello che sembrava il ricongiungimento definitivo al Grande Fratello Vip.

Ma i dissidi sorti negli ultimi anni della relazione, affrontati anche a Temptation Island, si sono evidentemente rivelati più profondi e insormontabili del previsto. Serena ha provato a riconquistare Pago e lui aveva accettato di ricominciare. Tuttavia è parso evidente come per loro sia troppo difficile superare quello che c’è stato.

Anche nella Casa del Gf Vip 4, del resto, avevamo assistito a un fortissimo scontro tra i due: da allora molti hanno creduto impossibile che la coppia potesse avere un futuro.

Miriana Trevisan chiarisce

Nelle ultime ore si è dunque fatto assai insistente il gossip secondo cui Pago e Miriana potrebbero forse tornare insieme. Tuttavia pare che i fan della ex coppia debbano mettersi il cuore in pace, considerate le ultime dichiarazioni in merito della stessa Trevisan.





Chiamata in causa sulla questione, l’ex starlette di Non è la Rai ha dunque voluto chiarire la sua posizione. Le sue parole sono apparse in una IG Stories e riguardano sia l’ex marito Pago sia la stessa Serena Enardu: “Cari, le scelte mie e di Pacifico sono state fatte 8 anni fa. Tra noi c’è solo un gentile rapporto per crescere al meglio il nostro bimbo”.

L’ex showgirl ha infine aggiunto un hashtag del tutto eloquente: “Leviamo ogni dubbio”.