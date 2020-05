Serena Enardu dice basta alla TV: i motivi

Serena Enardu ha deciso che non prenderà parte ad altri programmi TV, e ha spiegato il motivo della sua decisione.

Serena Enardu, che ha trascorso gran parte della quarantena con “l’amore ritrovato” Pago, ha rivelato di non avere ulteriori progetti in Tv e ha spiegato quali sarebbero i motivi ad averla spinta ad allontanarsi dal piccolo schermo.

Serena Enardu: stop al lavoro in TV

Dopo essere entrata nel Grande Fratello Vip per riconquistare Pago (con cui la relazione si era interrotta a Temptation Island pochi mesi prima), Serena Enardu ha affermato di non sentire l’esigenza di continuare a cercare nuovi programmi Tv a cui prendere parte, e di aver comunicato la sua decisione anche al suo agente. L’ex gieffina avrebbe deciso di concentrarsi sui social, che le piacerebbero di più perché le consentirebbero di mostrarsi per come è: “A me piace la verità dei social. Posso stare tranquillamente nella mia vita e mostrarmi per quello che sono, senza andare per forza in uno studio a truccarmi in modo diverso”, ha affermato.





Lei e Pago si godono la ritrovata serenità anche se nel frattempo il cantante sarebbe in isolamento fiduciario (a causa dell’emergenza Coronavirus) per conto proprio: sembra infatti che allo scattare della Fase 2 il cantante sia andato a trovare il figlio Nicola, rimasto con la madre Miriana Trevisan.

I due sono stati insieme dal 2003 al 2013 e si sarebbero lasciati pacificamente proprio per il bene del figlio che hanno avuto insieme. Anche Serena Enardu ha avuto un figlio, Tommaso, da una sua precedente relazione. I due figli della coppia sono coetanei e in più d’un caso Pago e Serena hanno condiviso gli scatti dei momenti trascorsi da tutti e 4 insieme.