Chiara Nasti ha messo in allarme i suoi fan dopo una foto dove appare in ospedale: ecco cos'è successo all'influencer partenopea

Chiara Nasti è senza dubbio una delle Vip più gossippate d’Italia negli ultimi tempi. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, la splendida partenopea ha difatti notevolmente ampliato il suo numero di follower sui social, dove viene seguita e commentata pressoché ogni giorno. Anche se la sua permanenza in Honduras è stata molto breve, l’influencer ha tuttavia attirato parecchi curiosi sulla sua frizzantissima pagina Instagram. Facendola diventare, come detto, una delle più apprezzate dal popolo del web nostrano.

Chiara Nasti in ospedale

Di recente Chiara Nasti si è anche trovata inoltre al centro di alcune indiscrezioni per via di una velenosa frecciatina nei confronti di Aurora Ramazzotti. Lo scontro, ad ogni modo, è pressoché morto sul nascere, visto che la figlia d’arte di Eros e Michelle Hunziker non ha colto il guanto di sfida.

Nelle ultime ore, tuttavia, la Nasti ha fatto notevolmente preoccupare i suoi fan postando una foto mentre si trovava in ospedale. Cos’è dunque successo alla giovanissima esperta di tendenze?





Molti fan hanno subito pensato che l’influencer potesse aver accusato i sintomi del coronavirus e che pertanto si fosse recata al pronto soccorso per fare degli accertamenti. Per evitare di allarmare i suoi quasi 2 milioni di seguaci, Chiara ha deciso di spiegare il motivo del suo ricovero in ospedale. A quanto pare, dunque, la partenopea avrebbe accusato un malore mentre si trovava sul balcone di casa sua a prendere il sole. Per questo motivo sarebbe subito corsa ai ripari facendosi visitare da un medico.