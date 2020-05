L'emergenza Coronavirus ha messo a rischio anche Sanremo 2021? A quasi un anno dalla kermesse già si teme per l'annullamento.

La 70esima edizione del Festival di Sanremo è stata probabilmente l’ultimo grande evento tv prima che la pandemia da Coronavirus colpisse così duramente il paese. A pochi giorni dall’inizio della Fase 2 ci si interroga su cosa accadrà nelle prossime settimane, e già si pensa a come fare nel caso in cui l’epidemia non renda possibile la realizzazione di Sanremo 2021.

Coronavirus e Sanremo 2021: le indiscrezioni

Il Festival di Sanremo 2021 è previsto per febbraio 2021, ma già nelle scorse settimane si era parlato di un possibile slittamento della kermesse ai mesi successivi. Il sindaco di Sanremo ha affermato che per il momento non si esclude di poter eseguire come sempre lo show a febbraio e a Sanremo, ma purtroppo anche lui non si è espresso con certezza poiché la situazione dovuta all’emergenza è in continuo divenire.

Il 4 maggio è iniziata la cosiddetta Fase 2, e per capire con certezza come evolverà la situazione dei contagi in Italia bisognerà aspettare i prossimi mesi.





Intanto si ipotizza già che a condurre la 71esima edizione del Festival di Sanremo potrebbe essere di nuovo Amadeus (con al fianco l’immancabile migliore amico Rosario Fiorello). Anche il patron dell’Ariston ha detto la sua in merito alla realizzazione della 71esima edizione dello show in prospettiva a una nuova ondata di contagi, e per il momento si è limitato a ipotizzare che eventualmente la kermesse possa essere rimandata rispetto alla solita data di febbraio. I fan sono impazienti di sapere come evolveranno le cose nei prossimi mesi e in tanti non vedono l’ora che questo drammatico periodo diventi solo un brutto ricordo.