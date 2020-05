Tiger King è la nuova serie di documentari su Netflix di cui tutti parlano. Dopo aver visto la serie, gli spettatori sono curiosi di sapere di più su Bhagavan Antle. Cosa gli è successo e dov'è adesso?

“Tiger King: Murder, Mayhem e Madness” è ora disponibile per lo streaming e il download su Netflix. Nella serie di documentari, Joe Exotic si riferiva a Doc Bhagavan Antle come il suo “mentore”, ma chi è e dov’è adesso?

Chi è Doc Bhagavan Antle?

Bhagavan ‘Doc’ Antle, è il fondatore e direttore di T.I.G.E.R.S [The Institute of Greatly Endangered and Rare Species] presso Myrtle Beach Safari in South Carolina, una riserva naturale di 50 acri.

Secondo il suo sito web, è il fondatore del Rare Species Fund, un’organizzazione di base che sostiene il progetto di conservazione della fauna selvatica in tutto il mondo.

Nel documentario, in un primo momento, Antle sembra essere a favore di salvare la fauna selvatica che sono stati tenuti in cattività. Tuttavia, si scopre rapidamente che Antle ha fatto alcune scelte di vita discutibili, anche nella sua vita privata.

Antle è nata e cresciuta a Salinas, in California, ed è cresciuta in una fattoria industriale.

Abbandonò la scuola prima della prima elementare e quando era più grande, si trasferì in Cina ed era lì, si guadagnò il titolo di “scienza mistica”.

Negli anni ottanta, Antle tornò a Yogaville, Virginia dove praticò medicina spirituale e lavorò come guru delle lezioni. Nel documentario, Antle rivelato nel 1982, ha comprato il suo primo cucciolo di tigre che ha allevato.

Antle è stato assunto per consultarsi su film come Ace Ventura e Doctor DoLittle. Secondo il suo sito web, Antle ha lavorato su oltre 500 film, documentari, spettacoli televisivi e campagne pubblicitarie.

Ha anche fatto sei apparizioni al Tonight Show negli Stati Uniti ed è apparso sul palco agli MTV Video Music Awards del 2001 tenendo un grosso gatto dietro Britney Spears.

Cos’è successo al dottor Bhagavan Antle? Dov’è adesso?

Nei primi anni ’90, Antle acquistò la proprietà a South Myrtle Beach e fondò T.I.G.E.R.S.

Secondo il sito ufficiale, Antle ha allevato e addestrato oltre 400 grandi gatti, tra cui una liger che si crede essere il più grande gatto vivente del mondo.

Nel sito si trovano anche scimmie, elefanti e altre specie selvatiche. Sul sito T.I.G.E.R.S, si registra che circa tre milioni di persone visitano Myrtle Beach ogni anno.