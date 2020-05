In occasione della sua ospitata a "L’Intervista" di Maurizio Costanzo, Ambra Angiolini ha palesato il desiderio di tornare a lavorare per la tv

Il popolare talk show di Maurizio Costanzo, dal titolo L’Intervista, tornerà in tv il prossimo 21 maggio 2020 in seconda serata su Canale 5. La prima ospite della serata sarà dunque Ambra Angiolini, reduce da una edizione a dir poco inedita dello storico concerto del Primo Maggio su Rai 3. L’ex starlette di “Non è la Rai” ha così preso la palla al balzo per riconfermare la propria volontà di volersi cimentare nuovamente in tv.

Ambra Angiolini: proposta per la tv

“Che cosa voglio fare da grande? Mi piace molto scrivere… Se qualcuno mi incoraggiasse, proverei… Magari sono meglio che da altre parti!”. Queste sono dunque state le parole dell’attrice romana, che ha inoltre ammesso di aver “finalmente fatto pace con il mio mestiere d’esordio”. Il suo desiderio per il prossimo futuro sembra essere tuttavia quello di ritrovare nel piccolo schermo il proprio habitat professionale.

In attesa di essere dunque spronata, Ambra Angiolini si divide intanto fra l’amore per Massimiliano Allegri e l’ex marito Francesco Renga come vicino di casa.