In amore la differenza d'età conta? Per queste coppie di vip famosi certo che no.

In amore si dice “l’età non conta”, è pur vero però che spesso i vezzi e gli eccessi da star sembrano piuttosto esagerati, specie in fatto di differenze d’età col partner. Alcune di queste unioni funzionano alla grande proprio grazie a una differenza così eccessiva, altre, invece, sono inesorabilmente naufragate.

Coppie vip: le differenze d’età

Mary Kate Olsen e Olivier Sarkozy hanno ben 17 anni di differenza e forse, complice l’altezza minuta dell’attrice, qualcuno potrebbe affermare senza difficoltà che sembri una bambina accanto a suo padre. La coppia si è sposata nel 2015 ma nel 2020 l’unione ha iniziato a scricchiolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @peoplewebvip in data: 19 Mag 2020 alle ore 10:08 PDT

Michael Douglas e Catherine Zeta Jones hanno ben 25 anni di differenza, eppure ancora oggi sono più innamorati che mai: convolati a nozze nel 2000, sono una delle unioni più longeve dello show business.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) in data: 12 Dic 2019 alle ore 5:31 PST

Richard Gere ha compiuto 70 anni nel 2020, sua moglie 34. La coppia sta insieme dal 2016 e hanno avuto 2 figli insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky tg24 (@skytg24) in data: 7 Mag 2020 alle ore 11:33 PDT

Il comico inglese Rowan Atkinson ha sposato Louise Ford, di 28 anni più giovane di lui.