Richard Gere di nuovo padre a 70 anni: nato il terzo figlio

A sorpresa Richard Gere è diventato di nuovo padre, e a ben 70 anni compiuti!

Richard Gere e Alejandra Silva hanno avuto il loro secondo bambino: la moglie dell’attore avrebbe vissuto la gravidanza con grande riserbo, e ancora non si sa quale sia il nome del bebè.

Richard Gere padre per la terza volta

A 70 anni compiuti Richard Gere è diventato di nuovo padre: lui e Alejandra Silva hanno deciso di allargare ulteriormente la loro famiglia dopo l’arrivo del piccolo Alexander, nato solo un anno fa. La coppia, ha deciso come sempre di mantenere il massimo riserbo, e pertanto non si sa ancora quale nome sia stato da loro scelto per il bambino. Gere ha già un figlio, nato nel 2000 durante la sua relazione con Carey Lowell, e anche Alejandra Silva aveva già avuto un bambino da una sua precedente relazione.





La coppia starebbe trascorrendo il lock down per l’emergenza Coronavirus nel ranch di proprietà dell’attore, situato nelle vicinanze di New York.

I fan sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli riguardo all’arrivo del terzo bebè in casa Gere, ma fonti vicino alla coppia per il momento hanno solamente assicurato che mamma e piccolo starebbero bene.

Richard Gere e la sua terza moglie si passano ben 33 anni d’età, ma finora tale differenza non sembra esser stata d’ostacolo alla coppia, che condivide molteplici interessi: dalla passione per il buddhismo a quella per il benessere e la cucina veg. Prima delle nozze Alejandra aveva definito Gere il suo “eroe nella vita reale”: “Ero un po’ persa, senza luce, ha dato un senso alla mia vita. Oggi ci apparteniamo”, aveva affermato la donna.