Il finale de "Il Segreto" è stato decisamente commovente: anticipazioni sull’ultima puntata della soap opera iberica che ha fatto incetta di fan

Mercoledì 20 maggio è andata in onda sull’emittenti televisive spagnole Antena3 la finale della soap opera di maggiore successo da qualche anno a questa parte. Stiamo ovviamente parlando de Il Segreto, il cui episodio conclusivo ha scioccato e commosso i telespettatori. Le vicende di Puente Viejo, che per quasi dieci anni hanno tenuto compagnia a migliaia fan, hanno pertanto quasi assunto le tonalità del mito. Anche il destino di Francisca Montenegro pare essersi inoltre definitivamente compiuto.

Il Segreto: finale inaspettato

Nel finale de Il Segreto, Emilia rivelerà di avere una malattia incurabile, mentre Ramon prenderà a botte Marta fino a farle perdere il bambino. Donna Begoña, dal canto suo, dopo avere saputo dell’aborto della figlia ucciderà Ramon. Rosa, sorella di Marta, tenterà di far ricadere la colpa dell’omicidio su Adolfo per vendicarsi dell’amore non corrisposto dell’uomo.

Il suo piano non va però a buon fine, mentre Marta e Adolfo fuggono insieme dal borgo. Rosa minaccerà infine di uccidere Carolina, ma sarà rinchiusa in sanatorio insieme alla madre.





Donna Francisca Montenegro, a capo della setta degli Arcangeli, si farà un nemico molto pericoloso. Si tratta di don Filiberto, che provocherà una grande esplosione che porterà alla distruzione di tutto Puente Viejo nonché della maggior parte dei suoi abitanti. Il fantasma di Francisca si metterà così a girare per le stanze della villa, per poi essere raggiunto da quello di Raimundo. La coppia prometterà infine di restare unita per sempre, lasciando forse uno spiraglio per una futura ripresa della fortunata serie.