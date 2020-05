In collegamento con Domenica In Anna Tatangelo ha raccontato qualcosa di sé dopo la fine della storia d'amore con Gigi D'Alessio.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Anna Tatangelo ha raccontato qualcosa di sé dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio. La cantante ha inoltre colto l’occasione per annunciare un’importante novità.

Anna Tatangelo a Domenica In

In collegamento con Domenica In, a differenza delle aspettative dei fan, Anna Tatangelo non ha fatto alcun riferimento alla fine della storia d’amore con l’ormai ex compagno Gigi D’Alessio. Mara Venier, a sua volta, non ha voluto porre domande scomode, sottolineando invece il fatto che la cantante sia al momento “serena, basta questo, non dico altro”. Per poi aggiungere: “Anna, io ti auguro di essere felice, te lo auguro con tutto il cuore perché te lo meriti. E non aggiungo altro”.

Nel corso dell’intervista, Anna Tatangelo ha parlato della quarantena trascorsa a Sora dove vive la sua famiglia. A tal proposito ha affermato: “Sono stata con mio figlio, insieme alla mia famiglia. All’inizio ero spaventata come tutti, troppe cose erano poco chiare.

Adesso sono più tranquille. Ho ascoltato tanta musica, mi sono dedicata moltissimo alla mia mamma. Stando sempre in giro ho vissuto poco i miei cari, invece così me li sono goduti. Sono stata fortunata, lo ammetto”.





Per poi aggiungere: “Ho lavorato intensivamente alla mia musica, ai miei progetti. Sto dando vita al mio nuovo album e posso anticipare che presto arriverà il mio nuovo singolo. Spero di riuscire a venirlo a cantare in studio”.