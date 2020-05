Anna Tatangelo in quarantena: la foto da capogiro

Anna Tatangelo ha sedotto i fan di Instagram con i suoi seducenti scatti in quarantena. La cantante è in cerca di un nuovo amore?

Archiviata la separazione da Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella sua casa di Roma, e sui social non perde occasione per sedurre i fan con i suoi scatti provocanti.

Anna Tatangelo in quarantena: la foto

Seduta in balcone con un abito rosso aderente, oppure in leggins e cannottierina, pronta ad allenarsi dentro casa: Anna Tatangelo sa sempre come sedurre i fan dei social, e in tanti hanno fatto i loro complimenti alla cantante per il suo fisico da urlo. Da qualche mese Anna Tatangelo è tornata ufficialmente (e definitivamente) single dopo che aveva provato di nuovo a stare insieme al suo storico compagno Gigi D’Alessio, padre di suo figlio Andrea. Già durante la loro prima crisi la cantante aveva preso un appartamento a Roma ed è lì che sarebbe tornata all’inizio dell’emergenza e a unione finita col compagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 6 Mag 2020 alle ore 7:42 PDT







Secondo indiscrezioni Gigi D’Alessio sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa pur di riconquistarla, ma sembra che Anna Tatangelo non sia intenzionata a tornare sui propri passi. Secondo indiscrezioni al centro della rottura ci sarebbe la mancata proposta di matrimonio da parte di Gigi alla cantante. D’Alessio risulterebbe infatti ancora sposato con la sua prima ex moglie, madre dei suoi tre figli maggiori (Luca, Ilaria e Claudio).