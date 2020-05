Lo sfogo di Elettra Lamborghini per le foto false in cui è ritratta senza veli: l'ereditiera ha messo in guardia i suoi fan.

Elettra Lamborghini si è scagliata con un duro sfogo via social contro chi avrebbe messo in giro delle sue foto senza veli completamente false, realizzate ad arte con dei fotomontaggi. L’ereditiera ha chiesto ai suoi fan di diffidare da coloro che promettano delle sue immagini senza veli perché spesso si tratterebbe di virus.

Elettra Lamborghini: lo sfogo

Sui social sarebbero comparse alcune foto dell’ereditiera Elettra Lamborghini senza veli. Lei stessa ha preso la parola in merito sfogandosi sui social, dove ha svelato che gli scatti sarebbero stati realizzati a regola d’arte modificando alcune delle sue foto in bikini presenti sui social. L’ereditiera ha messo in guardia i suoi fan affermando che spesso, dietro la promessa di ricevere simili scatti, si riceverebbero invece dei virus. Elettra ha anche scritto che per episodi simili in passato delle ragazzine si sarebbero suicidate:





“Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa schifo. State molto attenti perché su queste cose c’è poco da fare. Una volta che le foto sono in rete, nonostante le denunce, lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attente a certi maniaci”, ha scritto nelle sue stories.

Dopo essersi sfogata per le foto false circolate sul web l’ereditiera ha mostrato di essere in compagnia del fidanzato Dj Afrojack, con cui starebbe mettendo a punto gli ultimi preparativi per le nozze (avrebbe scelto di farsi aiutare dal wedding planner Enzo Miccio).