Chiara Ferragni furiosa con un fan: “Toglimi”

Dopo le proteste che si sono scatenate negli Stati Uniti per la morte di George Floyd Chiara Ferragni ha scritto un post contro il razzismo, ma uno dei suoi fan l’ha commentato in un modo che all’influencer non sarebbe proprio andato giù. Immediata la replica dell’influencer.

Chiara Ferragni furiosa con un fan

Chiara Ferragni ha scritto un post contro il razzismo, affermando che utilizzerà sempre i suoi privilegi per promuovere battaglie che possano rendere il mondo un posto migliore. Un fan però avrebbe messo al suo post un commento con un pollice all’ingiù, e la Ferragni non ha gradito la sua risposta: “Non ho bisogno di followers che non sono d’accordo con ciò che ho detto. Per favore toglimi il follow”, ha scritto l’influencer in risposta al post dell’hater e ricevendo centinaia di like per la sua replica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 1 Giu 2020 alle ore 1:41 PDT







Nei giorni scorsi anche Fedez aveva preso la parola in merito ai numerosi scontri che sono avvenuti negli Stati Uniti dopo l’uccisione di George Floyd, un uomo afroamericano vittima di un poliziotto. Il marito di Chiara Ferragni Fedez aveva affermato di condannare episodi simili, ma aveva anche dichiarato di non voler prendere la parola in merito a una tematica tanto delicata quando al momento ci sarebbero state persone maggiormente informate sui fatti e più adatte a parlare della vicenda. A seguire sua moglie, Chiara Ferragni, ha condiviso via social il post che ha ricevuto il commento dell’hater.