Cole Sprouse è stato arrestato mentre manifestava pacificamente a un corteo di Black Lives Matter.

L’attore di Riverdale, Cole Sprouse, ha annunciato via social che sarebbe stato arrestato durante un corteo di Black Lives Matter. Dopo l’assassinio di George Floyd in America – e nel resto del mondo – sono iniziate moltissime proteste antirazziste e contro i soprusi razziali.

Cole Sprouse arrestato: i motivi

Il giovane attore di Riverdale Cole Sprouse è stato arrestato mentre partecipava a una delle numerose proteste che si sono tenute in questi giorni negli Stati Uniti a seguito della scomparsa di George Floyd.

Il giovane attore ha svelato quanto accaduto via social, e ci ha tenuto a specificare di voler diffondere la notizia prima che lo facessero i media: “Un gruppo di manifestanti pacifici, me compreso, sono stati arrestati ieri a Santa Monica. Prima che i media incentrino la notizia su di me, devo parlare di questo, Black Lives Matter. Tutte le forme di protesta, pacifiche o no, sono legittime. Proprio per loro stessa natura i media mostreranno quelle che generano più visualizzazioni, confermando la loro lunga storia di razzismo.

Sono state arrestato mentre mi trovavo in prima linea, insieme a molti altri”, ha scritto nel suo post sui social.

Moltissime celebrità in questi giorni hanno detto la propria opinione sulla vicenda scagliandosi contro il presidente Trump e contro le forze dell’ordine che hanno esercitato violenza e razzismo contro George Floyd. Tra questi anche Lady Gaga (che ha definito il presidente degli Stati Uniti come “stupido” e “fallito”) e Chiara Ferragni.