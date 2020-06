Lady Gaga contro Donald Trump: “Stupido e razzista”

Lady Gaga al vetriolo contro Donald Trump: la cantante ha detto la sua in merito alla vicenda dell'uccisione di George Floyd.

Da giorni continuano le proteste negli Stati Uniti per la morte di George Floyd, afroamericano arrestato a Minneapolis e le cui immagini dell’uccisione da parte di un agente di polizia hanno fatto il giro del mondo. Sulla vicenda è intervenuta anche Lady Gaga, che si è scagliata contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Lady Gaga contro Trump: i motivi

La morte di George Floyd e le immagini strazianti della sua uccisione durante quello che avrebbe dovuto essere un arresto hanno fatto il giro del mondo, sollevando proteste e indignando migliaia di persone. La popstar Lady Gaga si è scagliata contro Donald Trump per il suo operato e ha definito il presidente degli Stati Uniti “stupido e razzista”. La cantante ha detto che cercherà un modo nonviolento per esprimere il proprio dissenso perché consapevole del fatto che le sue parole avrebbero potuto gonfiare ancora di più gli animi già fortemente indignati per la situazione.

“Sappiamo da molto tempo che il Presidente Trump ha fallito. È nell’ufficio più potente al mondo, e continua a non offrire altro che ignoranza e pregiudizio mentre gli afroamericani continuano a morire. Abbiamo capito che è pazzo e razzista da quando ha preso il suo incarico. Sta alimentando un sistema in cui è già radicato il razzismo e le attività razziste e possiamo vedere tutti quello che sta avvenendo. È ora di cambiare… “, ha scritto la cantante.