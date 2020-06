Anna Tatangelo sembra di nuovo felice dopo la separazione da Gigi D’Alessio: merito forse dell'uomo apparso insieme a lei in una IG Stories?

Dopo la dura separazione da Gigi D’Alessio, la bellissima Anna Tatangelo sembra tornata a sorridere. In questi ultimi tempi molto attiva sui social, la cantante di Sora posta infatti quasi ogni dì dei contenuti diversi, tra post e scatti della sua vita quotidiana. Di recente è però anche tornata a lavorare in studio, dove sta registrando un nuovo album che uscirà a breve.

Come detto, l’artista sembra essere serena e appagata, sicuramente anche grazie all’affetto dei familiari e soprattutto di suo figlio Andrea. Come si intuisce dalla sue ultime IG Stories, è peraltro sorta anche la speranza che un giovane possa aver in qualche modo contribuito a questa sua ritrovata felicità. Ma di chi si tratta nello specifico?

Anna Tatangelo in compagnia “sospetta”

Messa dunque definitivamente da parte la storia con il collega partenopeo, Anna Tatangelo ha passato la sua quarantena in casa con il suo bambino.

Nel lungo periodo di lockdown, l’artista ha avuto modo di pensare parecchio al suo futuro lavorativo, nonché ai tanti progetti ancora in erba. Di recente, la cantante è però anche andata a trovare la sua famiglia a Sora, postando delle immagini in compagnia di un uomo non noto nel mondo dello spettacolo. Tale presenza ha così destato l’estrema curiosità dei fan, che si sono chiesti chi possa essere questo fantomatico accompagnatore.





Ebbene, il suo nome è Giuseppe ed è semplicemente il fratello di Anna Tatangelo. Anche se i due non compaiono spesso assieme, sono tuttavia molto legati. Lui è inoltre papà di un bimbo di due anni, allargando così l’amata famiglia che resta sempre a fianco della bella interprete frusinate.