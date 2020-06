La ritrovata famiglia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante si allarga: ecco chi è il nuovo arrivato

La famiglia dei Damellis si arricchisce di un nuovo arrivo: è questo l’annuncio dato sui social dai diretti interessati nelle scorse ore. Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono infatti più soli in casa… ma chi è che ha dunque fatto incursione nella vita dei due ex gieffini?





Come sappiamo, i due vivono insieme a Milano, dove l’ex tronista e DJ veronese si trova da oltre un anno. Questa non è certo la prima volta che Giulia e Andrea convivono, visto che già dopo la scelta a Uomini e Donne l’influencer si era trasferita a Verona a casa della sua dolce metà. Lì aveva scelto peraltro di restare anche dopo la rottura, ormai affezionatasi alla città scaligera, nonché alle amicizie che vi aveva costruito. Ora tuttavia la coppia, tornata insieme durante la quarantena, convive insieme da quasi un mese nel capoluogo lombardo.

De Lellis-Damante: nuovo “arrivo”

Da oggi, però, pare proprio che la coppia di super amati Vip social non è più sola. Giulia De Lellis ha infatti postato sul suo profilo Instagram una breve clip che ritrae un tenero cagnolino di nome Tommaso. È dunque lui l’ultimo arrivato in casa Damellis, come specificato nella didascalia a corredo dell’immagine. Il dolcissimo amico a quattro zampe è stato immortalato anche da Andrea nelle sue IG Stories, dove in macchina ha presentato il loro nuovo compagno di vita. A distanza di pochi attimi dalle rispettive presentazioni, a sorpresa è comparso poi sul social network persino il profilo del batuffolo peloso!