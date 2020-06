Giulia De Lellis e Andrea Damante sono apparsi più felici che mai durante una romantica passeggiata a cavallo.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono concessi una romantica passeggiata a cavallo. I due ragazzi, immersi nella natura, hanno voluto staccare la spina dalla quotidianità e dagli impegni di lavoro, dedicandosi una giornata tutta per loro. I Damellis, innamorati come mai in questo periodo, dopo che hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma, non si lasciano più. Hanno trascorso il lungo periodo di quarantena a Pomezia, in casa della De Lellis. La felicità e l’amore sono alle stelle. Lo dimostrano le tante foto e video che entrambi postano sui loro profili social dove sono seguitissimi dai giovani. Grandi sorrisi mentre passeggiano a cavallo per la coppia che si è conosciuta, nel lontano 2016, nello studio di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Siparietti e dolci momenti hanno fatto impazzire i loro fan.

Damante e De Lellis da soli a cavallo

Andrea e Giulia hanno ritrovato quella quotidianità che avevano perso. Dopo che si sono lasciati, per tutti e due la vita è cambiata. Le loro strade si sono divise ma alla fine si sono rincontrati. Mai come in questi mesi stanno vivendo al massimo il loro sentimento, cercando anche di recuperare il tanto tempo perso. Giulia negli scatti caricati su Instagram appare con un jeans molto corto e una camicia coloratissima. Il suo tocco di classe è dato dal cappellino da fantino. Andrea invece era tutto jeans. Molti sono stati i momenti di ironia tra i due. Come lo stesso Damante ha dichiarato, infatti, Giulia ha avuto dei piccoli problemi con un cavallo, tanto che lo ha cambiato. “Giulia ha cambiato cavallo, ci sono state delle scene imbarazzanti”, ha raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne tra le risate sul suo profilo Instagram.

I fan sono letteralmente impazziti. Tanti sono stati i commenti di sostegno e di apprezzamento.

I Damellis più felici che mai

I fan della coppia hanno preso d’assalto il web, tanto che hanno addirittura mandato in tendenza l’#Damellis. Insomma, l’affetto e l’attaccamento ad una delle coppie più amate del nostro paese è davvero tanto. “Gli occhi di lui come quelli della prima foto di coppia”, ha scritto un fan sui social. “Io ancora non i credo che siano davvero tornati. Vi amo”, ha commentato un altro utente. Anche Giulia Salemi ha voluto esprimere la sua felicità. La felicità di Giulia e Andrea sembra coinvolgere un po’ tutti. In molti, nel corso degli anni, si auspicavano un lieto fine e un loro ritorno di fiamma. Alla fine, dopo varie storie per entrambi, il riavvicinamento c’è stato.

Giulia ha rivisto Damante qualche giorno dopo la fine della sua relazione con il motociclista Andrea Iannone.