Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono scattati la prima foto insieme dopo il loro discusso ritorno di fiamma.

Nonostante il loro discusso ritorno di fiamma (avvenuto durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus), sembra che Giulia De Lellis e Andrea Damante siano più innamorati che mai e sui social i due hanno postato il loro primo scatto ufficiale insieme a oltre un anno dalla loro rottura.

Giulia De Lellis e Damante: la foto

Con la fine del lock down per l’emergenza Coronavirus Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono concessi una gita in barca, sul lago di Como. L’uscita è stata l’occasione perfetta per concedersi il primo “selfie di coppia” dopo il loro discusso ritorno di fiamma, e anche se Damante ha scelto di non mostrare il suo volto è chiaro che si tratti di lui. Giulia De Lellis ha affermato che, fino a quando non sarà sicura della liaison, non svelerà ulteriori dettagli ai fan, in trepidante attesa di sapere cosa accadrà tra i due.

Dopo aver trascorso insieme la quarantena a Roma Giulia De Lellis ha raggiunto il Dj a Milano, dove si era recato per motivi di lavoro. I due sono stati separati per oltre un anno e entrambi avevano dato inizio a nuove liaison: in particolare l’influencer è stata legata ad Andrea Iannone, con cui sembrava che le cose stessero diventando sempre più serie. Alla sua rottura con Damante Giulia De Lellis aveva dedicato anche il suo controverso libro, ma sembra che i due abbiano appianato tutte le divergenze avute in passato.