Stefano Sala papà: Dasha Dereviankina ha partorito

Stefano Sala e Dasha Dereviankina sono diventati genitori: la coppia ha mostrato le foto subito dopo il parto.

Stefano Sala e la modella Dasha Dereviankina sono diventati genitori: la coppia ha avuto un bambino e hanno deciso di chiamarlo Damian. Sala ha avuto un’altra figlia, Sofia, dalla sua precedente relazione con Dayane Mello.

Stefano Sala papà: le foto

Stefano Sala e Dasha Dereviankina, più felici che mai, hanno annunciato la nascita del loro primo figlio avuto insieme, il piccolo Damian. Entrambi hanno mostrato le foto scattate poco dopo il parto e hanno ringraziato medici e infermieri.

“È stata dura ma tranquilli!! Sto Bene!”, ha scritto il modello scherzosamente, e ha poi aggiunto: “Benvenuto Piccolo Damian ti amiamo già alla Follia! Ringraziamo di cuore tutti voi per i bellissimi messaggi!! Ma in Particolare Dottori, ostetriche e infermieri che son stati super gentili, simpaticissimi e professionalissimi.

Siete i miei Eroi Dasha the best Warrior I love you so Much!”

In tanti hanno fatto gli auguri alla coppia per l’arrivo del bebè: tra loro anche gli amici Andrea Mainardi, Marco Fantini, Alex Belli e Emanuele Filiberto di Savoia.

Sala e la top model stanno insieme da qualche anno ma hanno vissuto un breve periodo di crisi quando lui è stato tra i protagonisti del Grande Fratello Vip. A crisi superata i due sono convolati a nozze (rigorosamente top secret).