Giulio Raselli ha deciso di commentare su "Uomini e Donne Magazine" il percorso di Giovanna Abate all'interno del dating show

In una nuova intervista a “Uomini e Donne Magazine” Giulio Raselli ha deciso di commentare il percorso di Giovanna Abate all’interno dello show di Canale 5. L’ex tronista nonché attuale fidanzato di Giulia D’Urso ha dunque ammesso di vedere la sua ex corteggiatrice in grande difficoltà. Lo stesso ha poi precisato di aver provato le medesime sensazioni che vede nella giovane, sostenendo che per Giovanna l’allontanamento dai suoi corteggiatori abbia rappresentato un duro momento.

Giulio Raselli parla di Giovanna

Nonostante ciò, Giulio Raselli ha tuttavia sottolineato come la tronista stia facendo un buon percorso, apprezzando inoltre l’idea del nuovo format con cui Giovanna e Gemma hanno potuto conoscere nuovi cavalieri chattando online. Ha del resto ammesso che avrebbe trovato personalmente difficile non avere il contatto fisico, ma avrebbe in ogni caso cercato di cavarsela al meglio. Anche lui, del resto, ha vissuto un periodo non facile sia nel lavoro sia nella sua relazione con la bellissima Giulia.





Per fortuna non c’è nessuna crisi in vista con la D’Urso, ma solo qualche litigio scoppiato durante la quarantena. Soffermandosi invece sulle conoscenze di Giovanna a Uomini e Donne, l’ex tentatore ha voluto specificare delle cose su Sammy Hassan. Ricordando che i due si conoscono per essere stati insieme a Temptation Island, a detta del Raselli sarebbe una persona molto intelligente e brava nell’adattarsi. “Sta facendo un bellissimo percorso e sono convinto che a Giovanna piaccia realmente”, ha infine concluso Giulio.

Sull’Alchimista/Davide l’ex tronista si è invece detto certo che alla Abate non piaccia il suo carattere.