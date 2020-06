Barbara De Santi è una delle più note protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne: tutto sulla carriera e la vita privata della dama

Barbara De Santi è nota al grande pubblico di Canale 5 per merito della sua partecipazione a Uomini e Donne. La dama del Trono Over del dating show mariano è nata a Mantova il 24 maggio 1969, dunque sotto il segno dei Gemelli. La bellissima donna è alta un metro e settanta, pesa circa sessanta chili e ha occhi e capelli castani.

Barbara De Santi: carriera e privato

Dopo aver conseguito il diploma di geometra, Barbara si è anche diplomata in clarinetto presso il conservatorio mantovano.

Inoltre è specializzata in attività di sostegno presso l'Univerisità "Ca' Foscari" di Venezia, come raccontò lei stessa in trasmissione parlando della sua giornata tipo.





Barbara De Santi si è fatta conoscere prendendo dunque parte alla trasmissione di Maria De Filippi nel 2011. Lasciò poi lo show nel 2015, per farvi ritorno nel settembre del 2018. La sua passione per la televisione è però emersa anche in altri programmi ai quali ha preso parte, come “OK il prezzo è giusto” e “Piacere Rai 1”.

Barbara è anche una scrittrice, autrice del libro di stampo autobiografico Fare l’amore come una escort nonché di un racconto dal titolo C’era una volta, che fa parte dell’antologia Del giorno e della notte. La 49enne non è sposata e non ha figli, ma è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove è seguita da moltissimi fan.