Pamela Barretta ha fatto una rivelazione sul suo ex fidanzato Enzo, tramite un post su Instagram.

Quella tra Enzo Capo e Pamela Barretta è una delle storie più tormentate degli ultimi mesi di Uomini e Donne. I due si erano conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi. Dopo pochi mesi era scoppiato un grande amore, tanto che decisero di lasciare il programma insieme.

Intorno a metà aprile, però, Enzo e Pamela si sono lasciati. Da quel momento è stato un susseguirsi di continui litigi e scontri nello studio di Uomini e Donne. Pamela, proprio negli ultimi giorni, ha pubblicato una serie di commenti rivolti al suo ex Enzo. La scorsa settimana hanno chiuso definitivamente la loro storia. Non sono mancate parole forti. L’avvocato campano, infatti, ha confessato di essere stato diffidato dalla sua ex.

Al termine della puntata, Pamela non ha perso occasione per stuzzicare Enzo con commenti e parole che sanno di frecciatine. Alla domanda di un utente: “Perché non rivolete i vostri problemi in privato e non davanti alle telecamere”, Pamela fa una clamorosa rivelazione. Confessa, infatti, che Enzo non le ha mai voluto parlare in privato.

Pamela e la rivelazione su Enzo

Conclusa la scorsa puntata di Uomini e Donne, Pamela ha pubblicato una serie di storie e foto rivolte ad Enzo.

“ I se e i ma fermano la vita, i forse donano una promessa e gli ora e i subito conquistano il mondo”. Queste sono state le parole scritte da Pamela. Immediatamente, si sono scatenati numerosi commenti sotto questo post. C’era chi sosteneva le ragioni della Berretta e chi, invece, la attaccava. Ricordiamo che nel corso della puntata, Enzo, aveva voluto un ultimo chiarimento con la pugliese. “È stata una settimana molto tribolata.

C’è la tristezza per l’epilogo per una storia molto importante per me…Ci sono rimasto tanto male anche perchè ho ricevuto una diffida legale da parte di Pamela. Per me l’importante è avere un chiarimento finale”, ha commentato il cavaliere in studio.

Pamela e il commento contro Enzo

Tra i commenti ricevuti, Pamela ha voluto risponderne ad uno in particolare. L’utente ha fortemente criticato l’atteggiamento di Pamela e le ha chiesto perché è dovuta ricorrere a diffide e telecamere per chiarire con il suo vecchio fidanzato.

Pamela è intervenuta e ha scritto: “Sono d’accordo con te. Peccato che non mi ha mai risposto al telefono.Ho cercato con lui tante volte il confronto senza telecamere, ma non me l’ha mai concesso. Alcune cose vanno discusse privatamente”. Insomma, stando alle sue parole, Enzo non ha mai voluto discutere senza telecamere. Accuse abbastanza pesanti. Enzo per il momento non ha replicato a queste parole. Resta da capire se, fra i due protagonisti di Uomini e Donne, l’amore è definitivamente finito.