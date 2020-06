Sara Affi Fella ha annunciato il sesso del bambino che aspetta dal compagno Francesco.

Una delle troniste più discusse e chiacchierate della storia di Uomini e Donne è certamente Sara Affi Fella. La ragazza napoletana, dopo la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, ha iniziato una nuova vita con il suo compagno Francesco Fedato.

Proprio qualche mese fa, Sara ha dichiarato ai suoi follower, che la seguono in numerosi, di aspettare un bambino da Francesco. Negli ultimi giorni, la Affi Fella è entrata nel quinto mese di gravidanza e ha finalmente rivelato il sesso del futuro nascituro. Sara, che fra poco compierà 24 anni, e Francesco hanno annunciato il sesso in un modo molto particolare. Per chi non lo conoscesse, il compagno della Affi Fella, è Francesco Fedato.

Ha 27 anni e fa il calciatore. Attualmente milita nelle file del Gozzano.

Sara annuncia il sesso del bambino

Sara e Francesco hanno organizzato una deliziosa festa con pochi intimi e parenti. Ovviamente hanno rispettato le necessarie misure e distanze di sicurezza imposte dai decreti ministeriali. Una festa che ha colpito i tanti fan dalle coppia. Tra forte, candele e fumogeni è stato annunciato il sesso del figlio. “È maschio. Sei l’amore della nostra vita.

Sbrigati. Ti stiamo aspettando. Mamma e papa”. Queste sono state le parole scritte su Instagram dalla futura mamma. Tanti sono stati i commenti di gioia di grande amore nei loro confronti. Insomma, fiocco blu in casa Fedato-Affi Fella. I due sembrano essere più felici che mai e aspettano con ansia, il tanto atteso momento. La gravidanza di Sara, come sa chi la segue sui social, non è mai stata semplice.

Il bambino nascerà tra 4 mesi

Nel corso dei mesi non sono mancate le complicazioni, tanto che Sara temeva qualche inconveniente per il bambino. Qualche giorno fa, ha fatto la visita morfologica.

Dai risultati non emerge nulla. “Tutto è andato bene, è stato talmente emozionante che mi veniva quasi da piangere. Avevo un po’ d’ansia e ogni tanto stavo un po’ col fiato sospeso, ma è tutto ok. Francesco, scherzando, ha detto che non mi assomiglia per niente e che è uguale a lui”. La Affi Fella ha quindi tirato un sospiro di sollievo. Il conto alla rovescia, che la separa dalla nascita, tra meno di 4 mesi, è ormai già iniziato. Nel prossimi giorni, sicuramente, potrà condividere qualche altro momento della sua vita privata con i follower. Sara sembra davvero contenta di aver raggiunto quella felicità che mai aveva provato nel corso della sua vita, ma che tanto sognava.