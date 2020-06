Benji Mascolo ha scatenato l'ira dei fan sui social per via di un tweet giudicato poco sensibile: la diatriba e la replica del cantante

Valanga di polemiche contro Benji Mascolo, ex componente dell’amatissimo duo Benji e Fede. Il cantante ha infatti mostrato un messaggio molto particolare di una fan, che gli è stato inviato su Twitter. In esso l’artista non si è però premurato di nascondere l’identità della ragazza, così il web è letteralmente insorto.

Il messaggio recitava nello specifico: “Scusa, ma se vi siete separati perché avete ancora questo profilo! Infami mentirosi! Tornate insieme o mi uccido”. Il tono piuttosto allarmante sembra tuttavia non aver scalfito Benji, che ha replicato con un laconico “Intanto, stai calma”.

Benji Mascolo attaccato dai fai

Ecco dunque che i fan si sono letteralmente inviperiti criticando non solo la risposta poco sensibile dell’artista, ma appunto anche il fatto che non abbia provveduto a proteggere la privacy della giovane fan.

In relazione a tali polemiche, lo stesso Benji è poi nuovamente intervenuto sui social commentando: “Ciao, non voglio essere maleducato, ma penso che la vera mancanza di rispetto sia da parte di questa persona che mi scrive di uccidersi per una questione simile, quando ho amici che soffrivano di depressione e hanno perso la vita suicidandosi”.

Il tweet in oggetto, che riportava lo screenshot della mail dove la fan minacciava il suicidio, è poi scomparso dagli ultimi post dell’ex del duo canoro. Ricordiamo che Benjamin Mascolo e Federico Rossi avevano annunciato la separazione lo scorso febbraio, ripercorrendo poi le fasi di questa loro decisione nel libro Naked. L’addio definitivo sarà dato col loro ultimo concerto all’Arena di Verona, al momento rinviato a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.