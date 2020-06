Chef Rubio è tornato a scagliarsi contro Chiara Ferragni pubblicando un tweet di fuoco: le parole del "cuoco contestatore" di Frascati

Chef Rubio è tornata ad attaccare pesantemente e senza remore Chiara Ferragni, pubblicando un tweet a seguito delle foto dell’influencer impegnata nella manifestazione di piazza a Milano contro il razzismo delle scorse ore. Sull’onda del neonato movimento americano denominato “Black Lives Matter”, la blogger ha infatti partecipato alle proteste insieme al marito Fedez, mostrandosi sui social in tenuta da vera “combattente”.

Il fallimento della piazza è tutto negli scatti da poser di persone che non sanno un cazzo della vita e per du’ like farebbero di tutto! Fuck Racism cosaaaaaaaa! Cosaa! Brand ambulanti seguiti da pecore sempre di più assomiglianti a pappagalli. Le bestemmie, quelle mani troppe. pic.twitter.com/zE2H1Xvuhh — Chef Rubio (@rubio_chef) June 8, 2020

Chef Rubio contro Chiara Ferragni

L’iniziativa dei coniugi Ferragnez non è però evidentemente piaciuta all’ex giocatore di rugby, che è partito nuovamente all’attacco contro i suddetti protagonisti del web.

Ricordiamo che Gabriele Rubini non è nuovo ad affronti del genere. Qualche mese fa, infatti, il cuoco di Frascati aveva commentato uno scatto di Chiara Ferragni e di sua sorella Valentina mentre mangiavano la pizza. La stranezza che spinse Chef Rubio in quell’occasione a scagliarsi contro le due influencer era il fatto che le pizze apparivano intatte mentre le due giovani tenevano in mano due belle quanto succulente fette. Sembrava infatti che le due avessero quasi chiesto “in prestito” il cibo solo per mettersi in posa e accereditarsi i soliti like.