Chiara Ferragni è scesa in piazza a Milano per protestare contro il razzismo: la foto dov'è apparsa irriconoscibile

Chiara Ferragni e il consorte Fedez dimostrano spesso e volentieri di essere molto attenti alle cause sociali. Lo hanno palesato ad esempio negli ultimi mesi durante l’emergenza Coronavirus, grazie a un’importante donazione per l’ospedale San Raffaele di Milano. La coppia ha inoltre partecipato all’iniziativa milanese atta a portare la spesa a casa delle famiglie meno abbienti, sempre nel pieno della problematica sanitaria.

Nelle scorse ore i Ferragnez sono peraltro scesi addirittura in piazza per protestare contro il razzismo, sull’onda dal neo-movimento “Black Lives Matter” sorto dopo la morte dell’afroamericano George Floyd durante un fermo della polizia a Minneapolis.

Chiara Ferragni, look da protesta

Durante la manifestazione, Chiara Ferragni si è però resa completamente irriconoscibile, pubblicando gli scatti della giornata sul suo profilo Instagram. Anche Chiara Ferragni e Fedez sono infatti scesi in strada a protestare contro il razzismo, così come è successo in moltissime città di tutto il mondo.

Con tanto di cartelli e in tenuta da protesta, la Ferragni si è dunque mostrata con indosso una felpa nera con cappuccio e cappellino in tinta. La nota influencer indossava inoltre una mascherina sempre nera, che le lasciava scoperti solo gli occhi. Il look del tutto casual e semplice è stato assolutamente efficace alla protesta, a cui hanno partecipato anche il marito Fedez e l’amico Luis Sal.