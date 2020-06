Chiara Nasti, il tatuaggio contiene un errore? La replica

Chiara Nasti è stata travolta dalle critiche per il suo nuovo tatuaggio, che secondo i fan conterrebbe un errore.

Chiara Nasti ha mostrato ai suoi fan via social l’ultimo tatuaggio che ha fatto insieme alla sua storica amica, Lucrezia. I fan non hanno potuto fare a meno di notare un errore nel tattoo dell’influencer, e lei a quanto pare non ha preso bene le critiche.

Chiara Nasti: il tatuaggio

Via social Chiara Nasti ha messo in mostra il suo nuovo tatuaggio, identico a quello della sua amica storica Lucrezia. “Since 98′” è scritto nel piccolo tattoo delle due ragazze, ma i fan dei social non hanno perso tempo e hanno subito fatto notare loro un piccolo errore. La scritta corretta infatti avrebbe dovuto essere “Since ’98“, con l’apostrofo messa prima del “9” e non dopo.

Immediata la replica dell’influencer che ha spiegato di averlo fatto apposta: “Siccome da bambine lo sbagliavamo sempre, abbiamo voluto farlo così. Ma davvero non posso fare un tatuaggio con la mia migliore amica perché viene reputato sbagliato agli occhi degli altri?”. Sarà vero? Sui social la polemica non sembra placarsi ma come sempre Chiara Nasti sembra voler guardare oltre. Non è la prima volta che l’influencer finisce al centro di bufere social per alcune delle sue gaffe: qualche mese fa è stata al centro di un’accesa polemica per aver detto di bere soltanto CocaCola (perché non le piacerebbe l’acqua).