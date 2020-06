Pamela Prati posta su Instagram una foto con una descrizione molto particolare.

Quando parliamo di Pamela Prati, tutti pensiamo subito al tormentato caso di Mark Caltagirone. Il presunto matrimonio ha tenuto banco durante tutta la scorsa stagione televisiva. Per settimane che programmi di cronaca e di intrattenimento hanno parlato dell’ormai noto Prati-gate.

Una delle più attive è stata, senza dubbio, Barbara d’Urso che, nel suo Live non è la d’Urso, ha portato avanti una vera e propria inchiesta giornalistica. Un vero e proprio polverone mediatico ha travolto non solo la showgirl sarda ma anche le sue due agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Dopo un anno, la Prati è riuscita a trovare finalmente un po’ di serenità. Tramite il suo profilo Instagram, dove è anche molto attiva, la sarda condivide vari momenti della sua vita.

Sembra aver ritrovato la felicità di un tempo, di quando nessuno sapeva dell’esistenza di Mark Caltagirone. Proprio qualche giorno fa, la Prati ha pubblicato una foto di una spiaggia e sotto ha fatto uno strano commento.

Pamela Prati e la richiesta su Instagram

Pamela sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae. È in spiaggia, in bikini, sdraiata su una spiaggia bellissima con un mare pazzesco davanti. Fin qui niente di male.

Ad attirare l’attenzione dei tanti fan, che la seguono con grande amore, è stata un’insolita descrizione. “TELETRASPORTO. INVENTATE IL TELETRASPORTO PER FAVORE”.

Così come tutti noi, insomma, Pamela Prati, vorrebbe poter godere delle bellezze del mare in totale relax e senza pensieri.

Ovviamente, il periodo non permette tutto ciò e alla showgirl non resta altro che sognare. I fan hanno apprezzato tantissimo questa foto. Non sono mancati commenti pieni di amore e di apprezzamenti. Addirittura, ci sono degli utenti che la hanno definita una Venere, una donna davvero bello. Uno, al di là di ogni immaginazione, ha scritto di voler essere adottato da lei.

Visualizza questo post su Instagram TELETRASPORTO .INVENTATE IL TELETRASPORTO PERFAVORE.🌺🦋 Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 8 Giu 2020 alle ore 9:12 PDT

La vicenda di Mark Caltagirone

Pamela, a più di un anno di distanza, è riuscita a recuperare la sua serenità e pace interiore. Dopo un anno davvero complicato per lei, è arriva la svolta. Ha anche scritto un libro in cui parla di tutta la sua vita. Non poteva, come è giusto che sia, mancare anche un capitolo dedicato a questa vicenda. Mark Caltagirone alla fine non esiste.

La showgirl dice di essere stata plagiata e vittima di un meccanismo che non sa nemmeno lei spiegare. Cerca di ricominciare anche dalla tv. Quale miglior modo di essere sereni con se stessi se non attraverso il meraviglioso mare della sua amata Sardegna?