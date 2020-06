Vanessa Incontrada in lutto per Pau Donés: “Sempre nel mio cuore”

Vanessa Incontrada ha espresso via social la sua tristezza per la scomparsa del suo carissimo amico, Pau Donés.

Vanessa Incontrada ha espresso in un post via social tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Pau Donés, il cantante degli Jarabe De Palo scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Vanessa Incontrada: il messaggio per Donés

In Italia gli Jarabe de Palo hanno ottenuto uno straordinario successo e hanno collaborato anche con alcuni dei volti più noti della musica italiana. L’attrice spagnola Vanessa Incontrada ha voluto dedicare un messaggio a Pau Donés, il cantante della band tragicamente scomparso il 9 giugno dopo che per cinque anni ha combattuto contro una grave forma di cancro.“Un artista, un cantautore, un cantante, una persona che rimarrà per sempre nel mio cuore”, ha scritto l’attrice, rivolgendo il suo affetto all’amico scomparso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 9 Giu 2020 alle ore 3:19 PDT



La Incontrada non è l’unica ad aver dedicato delle parole d’affetto al cantante scomparso, che in Italia aveva collaborato tra i tanti anche con Jovanotti. Proprio Lorenzo Cherubini ha affidato ai social uno straziante messaggio dedicato all’artista:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova) in data: 9 Giu 2020 alle ore 2:27 PDT







“Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci”, ha scritto Jovanotti, e il suo post è stato commentato con messaggi colmi di tristezza anche da Giorgia, Lorenzo Fragola e Nicoletta Romanoff.