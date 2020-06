Nella sua breve vacanza in Costiera Amalfitana, Chiara Nasti ha sfoggiato un costume intero davvero sgambato che ha sconvolto il web

Chiara Nasti è senza dubbio una delle reginette più seguite del web, nonché una tra le più chiacchierate. Dopo essersi mostrata su un’auto di lusso in piena quarantena, la giovane influencer è finita nuovamente nella bufera mediatica per via di un tatuaggio coordinato a quello di un’amica, dov’era perfino presente un tremendo errore.

Per fortuna è però riuscita a superare ogni critica, continuando a postare foto e video senza curarsi degli haters.

Chiara Nasti, costume sgambatissimo

Ecco così che nelle scorse ore, approfittando della tanto agognata fine del lockdown, Chiara Nasti si è concessa una minivacanza in un resort di lusso sulla Costiera Amalfitana. Ma soprattutto ha colto l’occasione per inaugurare la stagione estiva con un costume intero sgambatissimo. Alla vista di tale indumento di grande tendenza, i fan sono completamente impazziti, anche se ci sono stati i soliti commenti negativi.

Visualizza questo post su Instagram Chiara perdonali perché non sanno quel che dicono 🤷🏼‍♀️ #suppliedby @laqua.meta Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 11 Giu 2020 alle ore 7:31 PDT

L’estate di Chiara Nasti è dunque ufficialmente partita, sfoggiando il capo di stagione must-have per eccellenza.

Parliamo chiaramente del costume super sgambato, già peraltro esibito da altre Vip prima di lei, a cominciare dalla splendida Cecilia Rodriguez.