Sammy Hassan e Giovanna Abate hanno tenuto la loro prima intervista di coppia dopo la scelta: le dichiarazioni dei due protagonisti di Uomini e Donne

Sammy Hassan e Giovanna Abate si sono raccontati nella loro prima intervista dopo la scelta. Al magazine di Uomini e Donne, l’ex tronista e l’ex corteggiatore hanno dunque chiarito le cose rimaste ancora in sospeso in merito al loro percorso nel dating show mariano.

Nello specifico il vocalist capitolino ha chiarito che il suo non sarebbe mai stato un rifiuto. “Il mio è sempre stato un sì. Durante il lockdown mi sono perso per strada, ma quando l’ho rivista non ho mai pensato di abbandonare lo studio da solo”. Semplicemente Sammy, secondo quanto affermato, non voleva dare a Giovanna delle certezze che non era ancora pronto a concederle con sicurezza.

Sammy Hassan si rivela su Giovanna

Sammy ha poi anche fatto il punto in merito alle polemiche che lo hanno coinvolto sul presunto flirt con Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello. Anche Elena Cat, ex moglie del modello 35enne, si era trovata suo malgrado coinvolta in alcuni pettegolezzi sul conto dell’ex coniuge. Hassan ha pertanto spiegato: “Quello che è stato detto mi fa un po’ ridere. In quei giorni mi sono solo preoccupato che delle dicerie potessero destabilizzare Giovanna”.





Il video di replica che Sammy pubblicò fu fatto solo perché lo potesse vedere la Abate. “Di tutto quello che pensano gli altri non mi è mai importato niente. Non ho nulla da nascondere e non c’è mai stato nessuno nella mia vita durante il percorso che ho fatto”, ha concluso con certezza il romano con origini egiziane.