Tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 si sono ritrovati a casa di Fabio Testi: le foto della reunion nella tenuta dell'attore

A circa 2 mesi dalla conclusione del Grande Fratello Vip 4, alcuni ex partecipanti si sono ritrovati in un luogo molto speciale. Si tratta infatti della casa di Fabio Testi, una grande tenuta nella provincia di Verona. Qui l’attore ha accolto la maggior parte dei suoi ex coinquilini, come Andrea Denver, Adriana Volpe, Teresanna Pugliese, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Andrea Montovoli e Fernanda Lessa.

Tutti i protagonisti della reunion hanno poi condiviso scatti e video della bella giornata sui rispettivi profili social, suscitando molta curiosità soprattutto negli assenti…

GF Vip, reunion non per tutti

Tra i grandi assenti nella reunion da Fabio Testi figurava ad esempio Antonio Zequila, che ha deciso di troncare ogni rapporto con tutti gli ex coinquilini.

Era stato del resto lo stesso partenopeo a palesare questa sua decisione, come dichiarato in una recente intervista. Rita Rusic ha invece precisato sui social di non aver ricevuto l’invito, mentre molti altri sono stati i non pervenuti.





Anche la vincitrice Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Sossio Aruta e molti altri non erano infatti presenti all’evento.

Al momento non sappiamo i motivi di tale loro scelta: saranno stati appositamente esclusi oppure hanno deciso di declinare l’invito? Ad ogni modo, mentre gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno passato qualche giorno insieme dopo il Coronavirus, Alfonso Signorini è già al lavoro per la quinta edizione del reality di Canale 5.