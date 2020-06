Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, Pamela Barretta ha voluto spiegare i motivi della rottura con Enzo Capo

Nel corso dell’ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne, Pamela Barretta si è innamorata dell’imprenditore Enzo Capo. Durante i mesi di quarantena, la coppia ha però passato un periodo di forte crisi, al punto che è poi tornata in studio ad annunciare la fine della loro relazione.

Sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, Pamela è recentemente tornata a parlare del rapporto con l’ex cavaliere, affermando di essere uscita a pezzi dalla fine della loro storia.

Pamela Barretta parla della rottura

La dama brindisina si aspettava peraltro delle scuse da parte dell’uomo, che però non sono mai arrivate. Pamela Barretta pensa in sostanza di non avere colpe, precisando di aver sempre lasciato massima libertà a Enzo, fidandosi pienamente di lui.

Le incomprensioni all’interno della coppia, tuttavia, non sono certo mancate. Entrambi avevano infatti una visione molto diversi anche in merito ai loro progetti futuri. A Enzo, inoltre, dava fastidio che Pamela portasse ancora i regali dei suoi ex. Dal canto suo, ad ogni modo, la dama si è detta pentita solo di una cosa, ossia di aver aperto così tanto il suo cuore.