Alessandro Graziani, l'ex corteggiatore di "Uomini e Donne", ha lanciato una frecciata a Davide Basolo.

La stagione di “Uomini e Donne“, il noto dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, è volta al termine con la scelta di Giovanna Abate, Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Nonostante la fine del programma, continuano gli strascichi delle rivalità nate nel programma che si ripercuotono sui social.

Poche ore fa, ad esempio, non è passata inosservata la frecciata che Alessandro Graziani ha lanciato a Davide Basolo.

Frecciata di Graziani a Basolo

“Ma uno che dice di non volersi far vedere ecc. ecc., si fa verificare il profilo Instagram il giorno dopo una delusione? Mi fai volare”, sono queste le parole che Alessandro Graziani, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate, ha scritto in una Instagram Story nei confronti del rivale Davide Basolo, il corteggiatore che inizialmente ha conosciuto Giovanna via chat durante la quarantena, noto anche come Alchimista.

Basolo, infatti, ha sempre ribadito di non essere andato in televisione per mettersi in mostra e agli inizi si presentava in studio con la maschera di Salvador Dalì, per far capire come la sua intenzione fosse quella di far conoscere alla Abate la sua interiorità, piuttosto che il suo aspetto esteriore.

La recriminazione di Alessandro Graziani

L’ex tentatore di Serena Enardu con la Instagram Story in questione ha voluto recriminare al rivale Basolo il fatto che, dopo tutte le belle parole con cui si è presentato nel programma e ha cercato di incantare la tronista, non ha perso tempo a farsi verificare il proprio profilo Instagram ottenendo in tal modo la tanto famigerata spunta blu come i più famosi personaggi della televisione, del cinema e dello sport.