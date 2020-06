Gianna Nannini reinterpreta in una versione intensa ed inedita uno dei brani italiani più amati di sempre di Francesco De Gregori.

Lunedì 15 giugno 2020 arriva in radio “La donna cannone” in un’inedita versione intensa di Gianna Nannini che con il suo timbro unico darà un tocco rock e blues al famosissimo brano. L’artista ha reinterpretato per I LOVE MY RADIO una delle canzoni più amate di sempre dal pubblico italiano di Francesco De Gregori, uscita nel 1983.

Da venerdì 19 giugno 2020 il brano sarà in radio e disponibile sulle principali piattaforme streaming e in digital download.

Una nuova avventura per Gianna Nannini

Il brano, scritto in origine da De Gregori per la colonna sonora del film “Flirt” di Roberto Russo, divenne subito una delle canzoni più ascoltate e vendute dell’anno e ancora oggi a distanza di 37 anni rappresenta un manifesto d’amore unico da ascoltare senza ali e senza rete.

A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Coronavirus, il live speciale di Gianna Nannini previsto inizialmente il 30 maggio 2020 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, è stato posticipato al 29 maggio 2021.

I love my radio

I love my radio ha unito per la prima volta le emittenti radiofoniche italiane. RTL 102.5, RDS 100% Grandi Suc-cessi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta, Radio Bru-no.

Tutte unite per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico.