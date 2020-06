Non tutti i vip hanno un buon ricordo della maturità: il caso di Diana del Bufalo e gli ottimi voti di Chiara Ferragni.

Anche i vip hanno dovuto affrontare la temuta maturità, quali sono stati i voti? I personaggi dello spettacolo hanno confessato com’è stato quel giorno e quale risultato hanno ottenuto. Qualcuno non è mai arrivato all’esame.

Maturità, i voti dei vip

Dai cantanti passando per gli attori, calciatori ed influencer tutti si sono dovuti sedere per un ultima volta tra i banchi di scuola e rispondere alle domande degli insegnanti. Tra questi, il cantante Lorenzo Fragola che è riuscito ad ottenere 85/100. “Meglio studiare poco, ma concentrati, che studiare tanto e poi non capirci nulla”, ha dichiarato l’artista.

L’ex Miss Italia Francesca Chillemi e la campionessa di tuffi Tania Cagnotto hanno ottenuto un 80/100.

Meno felice l’esperienza scolastica per l’autrice Federica Abbate che si è fermata a 65/100. “Io avevo il dizionario di inglese e avevo infilato – ha confessato Federica -, con lo stesso carattere e lo stesso colore delle pagine del dizionario tutti i bigliettini dentro. È un metodo infallibile!”.

Diana Del Bufalo non ricorda molto serenamente la sua maturità per cui ha ottenuto un 60/100. Allo stesso modo Edoardo Leo che si è diplomato con 37, nell’epoca in cui il minimo era 36.

Tiziano Ferro, invece, ha studiato sodo ed ha conseguito il diploma con un 55/60. Ancora più alto il voto di Cristina Parodi che ha ottenuto la maturità classica con 60/60. Ottimo il risultato anche di Giovanni Allevi che si è diplomato, come Noemi, con un 60/60. La star di Gomorra, Salvatore Esposito ha ottenuto 77/100.

Il “flop” dei rapper

Anche gli influencer hanno dovuto affrontare la maturità. Di Chiara Ferragni si sa, ad esempio, che si è diplomata al liceo classico Daniele Manin di Cremona ed ha sempre avuto un’ottima media, quella del 7. Meno bravo suo marito Fedez che come Emis Killa non ha mai completato il percorso superiore.