In alcuni scatti di famiglia di Chiara Ferragni è comparso un nuovo componente: di chi si tratta?

Dopo un pranzetto non proprio leggero a base di lasagne, in casa Ferragni son sembrati tutti satolli e felici. L’influencer italiana più conosciuta al mondo ha pranzato per la precisione a casa di mamma Marina in compagnia della sorella Valentina e di un misterioso ragazzo.

Proprio Marina Di Guardo ha postato sul suo profilo Instagram lo scatto che ha suscitato una immensa curiosità nei fan. “Chi è quel ragazzo, un altro figlio di Marina?”, hanno dunque domandato in tanti.

Ferragnez: nuovo elemento in famiglia?

È stata poi la stessa Chiara Ferragni a risolvere l’arcano, documentando il pranzo in una serie di IG Stories. L’imprenditrice cremonese ha così specificato che si tratta di un loro cugino, Aiman Di Guardo.

È dunque stato un semplice pranzo tra parenti, per la tranquillità di tutti i fan dei Ferragnez che già ipotizzavano chissà quali retroscena…

Nel mentre, è di poche ore fa la notizia di un altro riconoscimento per Chiara Ferragni. “Unposted”, il docu-film che racconta la vita della blogger lombarda.

Presentato al Festival del Cinema di Venezia, il documentario è stato infatti candidato ai Nastri d’Argento nella categoria “Cinema Reale”. L’influencer non ha saputo trattenere la propria contentezza, confessando su Instagram di essere felicissima per questa importante candidatura.