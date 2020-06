Beautiful è prima serie americana girata negli USA a riprendere dopo il lockdown: la gioia dei suoi interpreti pubblicata sui social

In Italia l’emergenza sanitaria da Coronavirus non ha bloccato le puntate di Beautiful su Canale 5, cosa invece successa negli Stati Uniti. Dallo scorso 23 aprile, infatti, i telespettatori americani hanno dovuto rinunciare al loro appuntamento quotidiano con le storie della famiglia Forrester.

La causa è ovviamente da imputare alla chiusura del set per il lockdown imposto dalla pandemia. Le cose, per fortuna, oggi sembrano comunque volgere al meglio, visto che attori e collaboratori stanno tornando al lavoro per la realizzazione dei nuovi episodi.

Beautiful riparte dopo il lockdown

Don Diamont, interprete di Bill Spencer, ha per esempio mostrato tutto il suo entusiasmo su Instagram, dove ha annunciato ai fan che Beautiful si è finalmente rimessa in moto. Una volta conclusi gli episodi girati, negli scorsi mesi la CBS ha mandato in onda degli “appuntamenti a tema”, dedicati ai personaggi e alle vicenda più apprezzate negli oltre trent’anni di attività. Beautiful è dunque la prima produzione statunitense a riprendere dopo lo stop per il Covid-19.





Lo stop forzato, come detto, non coinvolge invece la programmazione di Beautiful su Canale 5. Le puntate italiane sono infatti circa 10 mesi indietro rispetto a quelle americane. Tra l’altro, gli amanti nostrani delle soap opera possono dormire sonni tranquilli, considerato che anche Una Vita, Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole sono già ai posti di comando.