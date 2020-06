Charlene di Monaco ha conquistato tutti col look casual scelto per se stessa e per i suoi bambini.

Charlene di Monaco si è lasciata immortalare durante la sua prima uscita pubblica dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus. La principessa, in abiti casual, ha conquistato tutti posando con i suoi due bambini (i gemelli Gabriella e Jacques) e il marito (il Principe Alberto.

Charlene di Monaco, look post lockdown

Jeans skinny, blazer e sneakers: Charlene di Monaco conquista tutti ancora una volta con il suo look, semplice e di classe. La principessa monegasca ha posato insieme al marito e ai suoi due gemellini durante la loro prima uscita pubblica dopo il lockdown. In tanti sui social hanno lodato l’abbigliamento scelto anche per i due gemelli: bermuda per il piccolo Jacques e un abitino primaverile con le balze per la piccola Gabriella.

Niente di troppo ricercato: Charlene ha sempre prediletto uno stile semplice, pratico e poco appariscente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSHMonaco🇲🇨 (@hshmonacoworld) in data: 7 Giu 2020 alle ore 8:26 PDT



In passato spesso le decisioni dei reali in fatto di look hanno fatto discutere: Kate Middleton ad esempio è stata criticata per aver fatto indossare al Principe George (futuro re d’Inghilterra) una tuta completamente rosa. In tanti hanno comunque preso le difese della duchessa affermando di non voler avere preconcetti sui colori (senza contare che il rosa, anticamente, era proprio il colore indossato dalla nobiltà maschile mentre l’azzurro veniva usato più frequentemente per le femmine).