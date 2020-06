Il noto cantante Scialpi (in arte Shalpy) ha annunciato sui social che lascia per sempre la musica.

Giovanni Scialpi lascia per sempre la musica: il famoso cantante parmigiano ha annunciato la sua decisione sui suoi account social. Sembra che l’abbandono del cantante, che ha riscosso un grandissimo successo negli anni ’80, sia ufficiale e definitivo.

Scialpi lascia la musica

Giovanni Scialpi, più conosciuto con il nome d’arte Shalpy, è un musicista e cantautore emiliano, particolarmente noto al pubblico per alcune sue hot che hanno raggiunto la vetta delle classifiche negli anni 80, come Rocking Rolling, Cigarettes and Coffee e No East No West. Scialpi nel corso della sua carriera ha avuto molti alti e bassi, e, a causa di questi suoi periodi di brusco stop, ha più volte pensato di abbandonare la musica, salvo poi ripensarci.

Adesso però pare che la sua decisione sia definitiva.





L’annuncio di Scialpi sui social

Il cantante ha annunciato il suo ritiro dalle scene a partire dalla fine del 2020 su Instagram e Facebook.

Sono tanti i motivi che lo hanno spinto a prende questa decisione. Il primo è la salute, poi problemi personali relativi alla fine del suo matrimonio e poi ancora il malcontento nei confronti del mondo della musica. Nel corso di un’intervista a Il Messaggero ha dichiarato: “Sì, ho deciso di smettere: così non riesco ad andare avanti. Negli ultimi tempi ho dovuto affrontare la fine di un matrimonio e anche gravi problemi di salute: dal 2015 vivo con un pacemaker, per problemi cardiaci.

Insomma, sono un caso umano… Lo sono. E deluso, anche. Per me, che da anni non faccio parte di quel giro, continuare a lavorare significa fare i conti con una serie di difficoltà che ora non riesco più ad affrontare. È frustrante. Allora preferisco farmi da parte”.