Stash dei "The Kolors" ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video risalente a quando era solo un bambino.

Stash, il noto cantante e chitarrista del gruppo musicale “The Kolors“, ha postato sul suo profilo Instagram un video emozionante che lo riprende negli anni in cui era bambino. Nel filmato Stash ha meno di 5 anni, come lui stesso scrive nella didascalia, e fa finta di saper suonare la chitarra, imitando i movimenti del papà.

Stash: il video di quando era bambino

Stash ha pubblicato sul suo account Instagram un video divertente di quando era bambino. Il cantante è molto attivo sui social in questo periodo per lui molto positivo sia dal punto di vista personale che lavorativo e ha pensato di condividere con i suoi fan questo vecchio filmato, pubblicando un post emozionante. Altrettanto toccante è stata la didascalia che la star ha scritto sotto il suo post, nella quale ha sottolineato l’entusiasmo e i tanti sogni che aveva da bambino e che si augura di non perdere mai: “I bambini sono i nostri veri insegnanti.

Una fortuna è avere la possibilità di vedere queste immagini. Forse suonare è una delle poche cose che mi fanno vedere il mondo con gli occhi di quel bimbo… e voglio assolutamente continuare a imparare da quegli occhi”, ha scritto il cantante facendo trasparire tanta emozione.

Il post del cantante ha ricevuto numerosi like e commenti da parte di amici, fan e colleghi, che hanno apprezzato molto le sue parole e, soprattutto, il suo video simpatico e, nello stesso tempo, emozionante.





Un periodo positivo

Stash è stato uno dei concorrenti di Amici Speciali, il dating show di beneficenza ideato e condotto da Maria De Filippi.

Scelto tra i 4 finalisti, il cantante ha preferito rifiutare per lasciare il posto a un altro concorrente, motivando la decisione col fatto di aver già ricevuto molto da quel programma e di voler dare la possibilità di vittoria a qualcun altro. Inoltre, Stash è stato anche protagonista di un momento molto emozionante nel corso dell’ultima puntata della trasmissione, quando Maria De Filippi ha annunciato a tutti che presto diventerà papà.