Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi? La risposta

Teresa Langella ha risposto personalmente ai fan svelando come starebbero procedendo le cose tra lei e Andrea.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno vivendo un momento di crisi? L’indiscrezione è rimbalzata sui social grazie al tam tam dei fan e a rispondere è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha voluto dare la sua risposta in merito alla vicenda.

Teresa Langella: la verità su Andrea

A quanto pare non ci sarebbe nulla di vero nell’indiscrezione che vorrebbe Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi. I due, che si sono conosciuti a Uomini e Donne, nonostante un inizio piuttosto travagliato oggi sarebbero felicemente fidanzati e la Langella ha promesso che presto ci saranno persino le nozze: “A breve ci sposiamo, altro che lasciati”, ha risposto, visibilmente offesa per le indiscrezioni che li volevano in crisi.





Andrea Dal Corso la raggiunse nella sua città natale dopo il clamoroso “no” a Uomini e Donne. Dopo gli iniziali momenti di sfiducia – superati da entrambi – sembra che oggi siano finalmente riusciti a trovare il loro equilibrio, e chissà se presto non ci saranno novità come ha lasciato credere Teresa via social.

“Dopo il suo “no” durante Ia ”Scelta”, non pensavo che sarebbe tomato da me. Ma la vita ci sa sorprendere e dentro di me, in fondo, sapevo di essere amata, l’ho sempre saputo”, aveva raccontato lei. L’amore tra i due è continuato lontano dalle luci dei riflettori e, a quanto pare, contro ogni pronostico i due continuerebbero a stare insieme. La notizia delle nozze sarà vera? Per il momento sui social i fan sono alla ricerca di dettagli che possano confermare la vicenda.