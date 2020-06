La foto di Ignazio Moser e Santiago fa il pieno di like: il commovente scatto di zio e nipote.

La famiglia Rodriguez è sempre al centro del gossip. Mai come in questi giorni, infatti, non si parla d’altro se non della storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. In mezzo a queste diatribe, molto spesso, ci si dimentica dei bambini.

Dopo un lungo periodo di quarantena, la famiglia di Belen si è finalmente riunita. Cecilia e il suo Ignazio, infatti sono tornati a Milano. La coppia formatasi all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha trascorso il periodo di quarantena in Trentino. Ora che il lockdown è terminato e vi è la possibilità di spostarsi, Cecilia ha avuto modo di rivedere i genitori e, soprattuto, ha riabbracciato il nipotino Santiago. Non tutti sanno che tra Ignazio e il figlio di Belen c’è un rapporto davvero speciale.

Il rapporto tra Ignazio e Santiago

Mai come in questi giorni, dove il papà Stefano è a Napoli, impegnato per Made In Sud, lo zio Ignazio è una presenza importante per Santiago. L’incontro tra il figlio del ciclista Moser e il baby De Martino è stato documentato sui social.

Il modello, infatti, ha pubblicato un simpatico e tenero scatto su Instagram. In breve, la foto è diventata virale. Tantissimi i commenti di felicità per questo incontro. Addirittura, il mondo del web si è commosso, anche se virtualmente. Il piccolo Santiago da sempre apprezza la capigliatura di Ignazio, tanto che, più volte, ha sempre chiesto di volerli come lui. Per festeggiare il loro incontro, il fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha voluto fargli un regalo inaspettato.





La crisi tra Stefano e Belen

Quella che è stata pubblicata sui social è un’immagine davvero divertente e tenera. Santiago per assomigliare allo zio si è disegnato la barba con una matita per occhi. Poi è toccato a Moser che gli ha pettinato e legato i capelli all’indietro proprio come li porta lui.

Insomma, un momento di grande spensieratezza e divertimento per il bambino. Di certo, la mamma, nonostante gli sia vicino e cerchi di accontentarlo in tutto, non sta vivendo un periodo semplice. La crisi con De Martino sembra non essere finita. Se l’argentina ha voluto raccontare le sue sensazioni con un video su Instagram, per il ballerino le cose stanno diversamente. Stefano, infatti, come ha dichiarato in varie interviste, preferisce mantenere il riserbò e non dare in pasto ai social la sua storia. Anche a Domenica In, da Mara Venier, lo showman non ha toccato minimamente l’argomento. Per il momento preferisce far parlare solo per il suo lavoro a Made In Sud.